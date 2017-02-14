Внезапная проверка боеготовности началась в Западном военном округе

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Внезапная проверка боевой готовности частей стартовала в Западном военном округе, сообщает РИА Новости.

Такое решение принял врио командующего войсками ЗВО, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

В высшую степень боеготовности приведены мотострелковые, артиллерийские и ракетные бригады, армейская авиация, военно-морская база и военкоматы Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Карелии.

Ранее внезапную проверку провели в Воздушно-космических войсках. В ходе учений самолеты "атаковали" Москву, а система ПВО столицы должна была отразить удар. Минобороны заявило, что части успешно справились с заданием.