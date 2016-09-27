Старейшее трамвайное депо столицы продадут с торгов

Фото: tender.mos.ru/

Старейшее трамвайное депо столицы продадут с электронных торгов, сообщается на сайте столичного департамента по конкурентной политике. Архитектурный ансамбль ХХ века, расположенный в Беговом районе, оценен в 97 миллионов рублей.

Лоты находятся по адресу улица Нижняя Масловка, дом № 15, строения 2–6. В одном из строений в конце XIX века располагалось Бутырское депо, откуда вышел первый в Москве электрический трамвай.

Суммарная площадь зданий составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Общий износ варьируется от 32 до 51 процента. Будущему собственнику предстоит взять на себя обязательство по восстановлению и сохранению объекта культурного наследия.

Аукцион пройдет 2 ноября. Заявочная кампания продлится до 26 октября. Стартовая стоимость контракта по приватизации комплекса из шести строений составляет 97 миллионов рублей. С документацией можно ознакомиться по ссылке.