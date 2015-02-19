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19 февраля, 14:31

На месте промзоны "Грузинский вал" построят 75 тысяч кв. метров жилья

промзоны строительство жилье проекты Сергей Левкин Грузинский вал строительство и реконструкция

Промзону рядом с улицей Грузинский Вал благоустроят до конца года

Реорганизация промзоны №8 "Грузинский вал" на территории Пресненского района завершится в начале 2016 года, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает корреспондент M24.ru.

"Проект планировки промзоны разработали в 2012 году. Сегодня территория активно застраивается. Планируемый срок завершения реорганизации – конец 2015 года – начало 2016 года", – заявил Левкин.

Речь идет о территории площадью 27,9 гектаров в районе улицы Грузинский вал. Там планируется возведение 75 тысяч квадратных метров жилья, а также ряда нежилых объектов: детских садов, школ и гаражей.

"Москва в цифрах": Реконструкция промзон

Напомним, в настоящее время на территории "старой" Москвы располагаются 83 промзоны. Многие территории не используются, так как заводы давно заброшены – в итоге участки простаивают.

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В общей сложности работы по реновации проведут на ЗИЛе, промзонах на Алтуфьевском шоссе, Силикатных улицах, Огородном проезде, в Южном порту и в других районах города. На части бывших промзон возведут жилые и социальные объекты, а некоторые, к примеру, "Бирюлево", "Чертаново", "Калошино", "Коровино" и "Вагоноремонт" не будут менять профиль – там разместятся новые производственные мощности.

Как ранее сообщал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, по итогам 2014 года на территории столичных промзон будет построено порядка 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Он напомнил, что полной реорганизации подлежат в Москве 4 тысячи гектаров промзон, порядка 6 тысяч гектаров – частичной реорганизации.

По словам заммэра, сегодня промзоны – крупнейшие точки роста, благодаря своему удачному расположению и размерам территорий, а также градостроительному потенциалу. В настоящее время в разработке находится около 30 проектов планировки реновации промзон.

Сюжет: Реновация московских промзон

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