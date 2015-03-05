Проекты реорганизации шести промзон разработают в 2015 году

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Столичные власти планируют разработать проекты реорганизации еще шести промзон в границах "старой" Москвы в 2015 году, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что сейчас комплексная реорганизация промзон сдерживается неурегулированными правовыми и земельными отношениями многочисленных собственников недвижимости в рамках одной промзоны.

"Под патронатом Минстроя России правительство Москвы совместно с Клубом инвесторов подготовило законопроект, который учтет интересы владельцев недвижимости в промзонах, интересы города и жителей", – передает слова Левкина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В соответствии с Генпланом Москвы планируется реорганизовать 4,3 тысячи гектаров земель в промзонах, построив там жилье, недвижимость для создания рабочих мест и отдыха.

"Москва в цифрах": Реконструкция промзон

"Также Стройкомплексом Москвы будут продолжаться ранее начатые работы по градостроительному развитию территории Тушинского аэродрома и бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ), отдельных участков промзон "Серп и Молот", "Соколиная гора", "Южный порт" и ряда других промзон, документация по планировке которых была утверждена", – добавил Левкин.

Напомним, на территории "старой" Москвы располагаются 83 промзоны. Многие территории не используются, так как заводы давно заброшены – в итоге участки простаивают.

В общей сложности работы по реновации проведут на ЗИЛе, промзонах на Алтуфьевском шоссе, Силикатных улицах, Огородном проезде, в Южном порту и в других районах города. На части бывших промзон возведут жилые и социальные объекты, а некоторые, к примеру, "Бирюлево", "Чертаново", "Калошино", "Коровино" и "Вагоноремонт" не будут менять профиль – там разместятся новые производственные мощности.

Как ранее сообщал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, по итогам 2014 года на территории столичных промзон построено порядка 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Он напомнил, что полной реорганизации подлежат в Москве 4 тысячи гектаров промзон, порядка 6 тысяч гектаров – частичной реорганизации.

По словам заммэра, сегодня промзоны – крупнейшие точки роста, благодаря своему удачному расположению и размерам территорий, а также градостроительному потенциалу. В настоящее время в разработке находится около 30 проектов планировки реновации промзон.