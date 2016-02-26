Серийное производство самолета Ил-114 начнется в 2019 году

Фото: wikimedia.org

Пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114 поступит в серийное производство в 2019 году, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Необходимо полномасштабное развертывание проекта самолета Ил-114 модернизированного. Мы это сделаем на базе нижегородского завода "Сокол". Начало производства – 2019 год", – цитирует агентство зампреда правительства в Совете Федерации Дмитрия Рогозина.

Турбовинтовой самолет Ил-114 разработан конструкторским бюро Ильюшина в конце 1980-х для эксплуатации на региональных воздушных линиях СССР. Всего было построено менее 20 таких самолетов. Позже были разработаны несколько гражданских и военных модификаций самолета.

В августе прошлого года президент поручил правительству, Минобороны и полпреду в Приволжском федеральном округе оценить целесообразность развертывания серийного производства Ил-114.

ПАО "НАЗ "Сокол" – одно из старейших авиастроительных предприятий России. Оно ведет свою историю с 1 февраля 1932 года. С 1949 года предприятие специализируется на выпуске истребителей семейства "МиГ". К наиболее известным в мире самолетам этой марки относятся МиГ-21, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31.

С 2006 года "Сокол" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Напомним, 17 февраля свой первый полет совершил беспилотный конвертоплан, разрабатываемый одним из КБ "Вертолетов России". Основной задачей при разработке российского беспилотника было создание летающей лаборатории, на которой будут определять эффективность компоновочных схем и искать инновационные решения.

Конвертоплан – это гибрид вертолета и самолета: у него два винтовых двигателя, которые при взлете и посадке занимают вертикальное положение, а в полете – горизонтальное. Такие машины могут взлетать на небольших площадках и перевозить пассажиров на большей скорости, чем вертолеты.