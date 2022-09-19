Юрист рассказала, что грозит хозяину собаки, покусавшей девочку в Подмосковье

В подмосковном поселке Дрожжино немецкая овчарка напала на 13-летнюю девочку. После ЧП хозяин животного скрылся. При этом ребенка пришлось госпитализировать с множественными рваными ранами. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Разбираемся, что грозит хозяину собаки.



"Просто бросил"

Вечером 17 сентября в подмосковном поселке Дрожжино немецкая овчарка покусала 13-летнюю девочку. По данным правоохранительных органов, в момент нападения школьница была на улице со своим йоркширским терьером.

В СМИ распространились кадры с ЧП, на которых видно, как мужчина, выгуливавший овчарку, не смог удержать поводок. В результате животное набросилось на ребенка. Хозяин оттащил пса, однако, по словам очевидцев, не предпринял попыток оказать помощь искусанной девочке. Более того, вскоре якобы и вовсе ушел с места происшествия вместе с животным.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России подтвердили, что, когда полицейские прибыли на место нападения, ни овчарку, ни ее хозяина не застали. При этом девочку с множественными рваными ранами пришлось доставить в больницу.

Первую медицинскую помощь пострадавшей оказали прохожие, рассказала телеканалу Москва 24 очевидец Валерия Панасенко. Неравнодушные люди также связались с родителями школьницы и вызвали скорую.





Валерия Панасенко очевидец Мы увидели, что девочка сидит на дороге. Она кричала: "Ухо, ухо! Мне больно! Ой-ой!" Мы подошли сразу же, увидели у нее кровь. Вызвали скорую. Пока вызывали, подошли другие люди, принесли салфетки, бинт, влажные салфетки. Начали помогать ей.

Отец девочки Дмитрий рассказал Москве 24, что врачам пришлось провести операцию его дочери. "В семь часов утра (18 сентября. – Прим. ред.) только закончилась операция. Там разорвано ухо, там за ухом порвано, в районе челюсти прокусано", – заявил отец ребенка.

Мужчина возмущен тем, что хозяин овчарки не пришел на помощь его дочери. "Ситуация в том, что взрослый человек просто бросил и ушел. А если бы, не дай бог, артерию прокусила собака? Честно, у меня в голове не укладывается", – подчеркнул Дмитрий.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Также, по данным СМИ, правоохранителям удалось установить личность хозяина собаки. Предположительно, 64-летний мужчина был доставлен на допрос.



Что грозит хозяину пса?

Юрист, председатель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина рассказала Москве 24, что хозяину овчарки, скорее всего, не удастся избежать уголовной ответственности.





Анастасия Федюнина юрист, председатель ассоциации "Зооправо" В России владельцы животных несут как уголовную, так и гражданскую ответственность не только за ненадлежащее содержание животного, но и за вред, причиненный третьим лицам.

Эксперт отметила, что мужчина, судя по всему, нарушил правила выгула собак. "Неважно, что немецкая овчарка не входит в список опасных пород собак. Собака довольно крупная, она в любом случае должна была быть в наморднике. Если бы хозяин позаботился об этом заранее, столь серьезных последствий удалось бы избежать. Возможно, собака и напугала бы ребенка, но не травмировала бы его", – рассуждает Федюнина.

Эксперт добавила, что у собаководов есть достаточно много инструментов, для того чтобы обезопасить окружающих от своего питомца, а себя – от уголовной ответственности.

"Есть корректирующие шлейки. Можно надеть двойной поводок на животное. То есть если собака срывается с ошейника, она остается на шлейке. Если собака неуправляемая, существуют корректирующие уздечки, которые не позволят ей активно двигаться. И, конечно, намордник", – объясняет юрист.

По ее словам, теперь судебно-медицинская экспертиза должна установить степень причиненного вреда здоровью девочки. После этого ее родители вправе подать гражданский иск к хозяину овчарки на возмещение расходов, связанных с восстановлением здоровья ребенка.





Анастасия Федюнина юрист, председатель ассоциации "Зооправо" Если девочке понадобятся косметические операции, чтобы скрыть следы шрамов, хозяину собаки, вероятно, придется их компенсировать.

Тот факт, что мужчина оставил место происшествия, вряд ли скажется на приговоре, предположила юрист. "Мужчина не оставил девочку в беде одну. На помощь девочке пришли прохожие, и только после этого он ушел", – говорит Федюнина.

По словам юриста, владелец собаки вполне может сказать, что ушел, чтобы как можно скорее завести домой животное и вызвать помощь.

