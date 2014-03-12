В автошколах расскажут о нормах экологичного и экономичного вождения

В автошколах предлагают ввести новые дисциплины

В автошколах сократят количество часов по оказанию первой помощи. Согласно новым правилам подготовки водителей, упор будет сделан на вопросы психологии поведения на дорогах и увеличение времени на практические занятия, рассказала в эфире радио "Москва FM" Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

"Также в программе прописаны вопросы детской безопасности, психология водителя, а также включены общемировые нормы экологичного и экономичного вождения", - добавила она.

Ведомственный приказ об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий подготовило Минобрнауки.

Необходимость изменений продиктована сложной ситуацией на российских дорогах и большим количеством аварий.

Однако пока по новой программе преподавать нельзя. "Автошкола должна дождаться утвержденного документа, получить лицензию на право преподавать по новой программе и после этого приступить к обучению", - пояснила Шутылева.

Согласно новым правилам, будущим водителям придется пройти три учебных цикла: базовый, специальный и профессиональный, пишет газета "Известия". В целом приказ устанавливает примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств по 10 категориям и шести подкатегориям.

Впервые вводятся отдельные нормы обучения для категории М — мопед или скутер, права на которые можно будет получать уже с 16 лет. Также появятся специальные подкатегории для несовершеннолетних в категориях В и С.