В автошколах расскажут о нормах экологичного и экономичного вождения

В автошколах сократят количество часов по оказанию первой помощи. Согласно новым правилам подготовки водителей, упор будет сделан на вопросы психологии поведения на дорогах и увеличение времени на практические занятия, рассказала в эфире радио "Москва FM" Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
"Также в программе прописаны вопросы детской безопасности, психология водителя, а также включены общемировые нормы экологичного и экономичного вождения", - добавила она.
Ведомственный приказ об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий подготовило Минобрнауки.
Необходимость изменений продиктована сложной ситуацией на российских дорогах и большим количеством аварий.
Ссылки по теме
- Власти опубликуют в интернете рейтинг московских автошкол
- МВД предлагает ввести два экзамена по вождению при получении прав
- Подкатегории прав и экзамен на "автомате": главные нововведения ГИБДД
Однако пока по новой программе преподавать нельзя. "Автошкола должна дождаться утвержденного документа, получить лицензию на право преподавать по новой программе и после этого приступить к обучению", - пояснила Шутылева.
Согласно новым правилам, будущим водителям придется пройти три учебных цикла: базовый, специальный и профессиональный, пишет газета "Известия". В целом приказ устанавливает примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств по 10 категориям и шести подкатегориям.
Впервые вводятся отдельные нормы обучения для категории М — мопед или скутер, права на которые можно будет получать уже с 16 лет. Также появятся специальные подкатегории для несовершеннолетних в категориях В и С.