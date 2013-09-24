Универсальные карты объединят страховые полисы и проездные

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве и других регионах России появились универсальные электронные карты (УЭК), которые могут обеспечить своим владельцам доступ к широкому спектру электронных услуг и сервисов. О преимуществах УЭК рассказали на пресс-конференции заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко и президент ОАО "УЭК" Алексей Попов.

УЭК выдается гражданам России с 1 января 2013 года. Пока проект носит экспериментальный характер, за год на всей территории страны выпущено всего 100 тысяч карт, однако авторы идеи заинтересованы в более широком распространении карточки.

Универсальная электронная карта существенно облегчает работу с полисами медицинского и пенсионного страхования: УЭК содержит информацию о номерах ОМС и СНИЛС . При этом номер полиса обязательного медицинского страхования окажется на карте как в электронной форме, на чипе, так и в визуальной – на самой карте, что позволит обладателю получить медицинскую помощь и в модернизированной поликлинике, и в больнице, не оснащенной электронными киосками.

С помощью новой карты владелец может записаться к врачу через банкоматы Сбербанка и других банков-партнеров, а также завести электронную медицинскую книжку.

"Только УЭК может гарантировать вам, что ваши данные с медицинской карты не попадут куда-нибудь на Митинский рынок. Данные с карты будут доступны только вам и врачу", – рассказал журналистам Попов.

Также УЭК позволяет оплачивать различные виды коммерческих и государственных услуг, например, проезд в общественном транспорте, в том числе и льготный.

Электронная подпись, формируемая на УЭК, является аналогом собственноручной.

Для государства производство УЭК выгодно с экономической точки зрения. Создание одной карты гораздо дешевле, чем создание целого ряда документов, при этом цена производства УЭК с ростом числа карт будет падать. По словам Алексея Попова, изначально карточка стоила 300 рублей, теперь ее себестоимость равна 260 – 270 рублей.

"Для производителей важно количество заказа. В создании пластиковых карт и их чипов участвуют как минимум две компании, так что тут есть еще и конкуренция. Если карточек станет больше, то производитель готовы продавать их дешевле", - заявил Попов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Пока выдача универсальных карт производится по желанию, заказать карту и узнать о правилах ее использования вы можете на сайте УЭК. В дальнейшем у карты есть все шансы стать паспортом гражданина РФ, на который, по желанию, будет перечисляться зарплата и пенсия.

Срок изготовления карточки - 20 дней. Создание первой карты для ее будущего обладателя бесплатно, однако возможно изготовление карты - дублера, на случай, если основная будет утеряна. Эта услуга уже будет платной.

В Москве карты можно получить в отделениях ОАО "Сбербанк России" на улицах Большая Грузинская, дом 37 и Соймоновский проезд, дом 5, а также в многофункциональном центре района Замоскворечье расположенном на улице Бахрушина, дом 13