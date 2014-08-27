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27 августа 2014, 18:07

Путин и Собянин приняли участие в открытии стадиона ФК "Спартак"

проекты стадионы Стадион Спартак Открытие Арена

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили стадион "Открытие Арена"

Владимир Путин и Сергей Собянин присутствовали на открытии домашнего стадиона футбольного клуба "Спартак" - "Открытие Арена", который примет матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедерация 2017 года.

"Сегодня, в день открытия нового стадиона "Спартак", одномоментно запустили и станцию метро "Спартак", которая обеспечит 40 тысяч пассажиров, которые смогут в течение суток туда приезжать и уезжать", - заявил мэр Москвы. По его словам, это позволит значительно разгрузить Тушинский транспортный узел.

Стадион "Спартака" строился в Тушине с 2010 года. Помимо футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной на территории стадиона расположены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Общая площадь комплекса - 155 тысяч квадратных метров. В его состав входят стадион на 42 тысячи зрителей, спортивный зал с трибунами на 12 тысяч мест, помещения и зоны гостеприимства, парковка на 7,5 тысяч машино-мест. Планируется также строительство гостиничного комплекса.

Фото: stroi.mos.ru

Как сообщал ранее руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, многофункциональный спортивный комплекс рядом со стадионом "Спартак" будет открыт в начале 2016 года, он будет предназначен для тренировочных матчей и других мероприятий

Станция метро "Спартак" готовится к открытию

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На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам. На стадионе уже появился памятник братьям Старостиным, которые стояли у истоков создания футбольного клуба. Также планируется установить памятники Игорю Нетто и Никите Симоняну.

Кроме того, 21 августа перед Северной трибуной была установлена скульптура древнеримского гладиатора высотой 24,5 метра. Постамент символично представляет собой переплетение спартаковских "ромбов", а фигура гладиатора напоминает воина в атаке.

Территория бывшего Тушинского аэродрома

Комплексное развитие территории бывшего Тушинского аэродрома предполагает строительство: спортивного кластера общей площадью 204 тысячи квадратных метров, в том числе 155 тысяч квадратных метров – многофункциональный комплекс стадиона "Спартак" и 49 тысяч - иные объекты спортивной инфраструктуры (два ФОКа, комплексы ледовых и водных видов спорта, центры тенниса, художественной гимнастики, автомобильного спорта, футбольная тренировочная база), жилья, гостиниц, бизнес-центра, общественно-досугового центра, объектов торговли и социального обслуживания населения, храма на берегу Москвы-реки.
Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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