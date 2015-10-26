Одобрен проект планировки ТПУ "Терешково"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Терешково" в ТиНАО, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

ТПУ появится на базе одноименной строящейся станции Калининско-Солнцевской линии метро. В составе ТПУ построят технологические объекты, включающие в себя остановочные платформы наземного городского транспорта, отстойно-разворотную площадку, подземный пешеходный переход через Боровское шоссе.

"Москва в цифрах": ТПУ "Терешково"

Проект предусматривает также реорганизацию улично-дорожной сети, благоустройство территории и создание общественных пространств. В коммерческой части появятся офисные помещения и торговый центр. В подземной части предусмотрена парковка.

Напомним, к 2020 году в Москве планируется построить 273 транспортно-пересадочных узла, в Московской области – 390. Для строительства каждого из них власти ищут инвесторов. Часть ТПУ – это просто плоскостная парковка и остановки общественного транспорта, а другие – полноценные вокзалы, некоторые – даже высотки.

В 2014 году научно-технический совет департамента строительства утвердил требования к ТПУ. На них должны быть перехватывающие стоянки, отделение полиции, информационная служба, медпункт, комнаты матери и ребенка. Возможны также коммерческие объекты – торговля, общепит, сервис и т.д.