В Москве хотят построить еще одно здание немецкого культурного центра имени Гете

В столице планируют построить еще одно здание немецкого культурного центра имени Гете, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Предполагается, что новое сооружение расположится на Бауманской улице.

Главная задача центра - познакомить россиян с общественным устройством и культурной жизнью Германии, для чего регулярно проводятся тематические выставки, семинары и конференции. Еще одна не менее важная задача - обучение языку. Тем, кто успешно сдал экзамен на владение немецким языком, культурные центры выдают сертификаты международного образца.

На сегодняшний день в России уже действует три немецких культурных центра имени Гете - в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Столичный филиал находится на Ленинском проспекте. Отметим, что аналогичный Российский дом науки и культуры ранее был построен в Берлине.