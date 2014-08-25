В Москве хотят построить еще одно здание немецкого культурного центра имени Гете

В столице планируют построить еще одно здание немецкого культурного центра имени Гете, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Предполагается, что новое сооружение расположится на Бауманской улице.
Главная задача центра - познакомить россиян с общественным устройством и культурной жизнью Германии, для чего регулярно проводятся тематические выставки, семинары и конференции. Еще одна не менее важная задача - обучение языку. Тем, кто успешно сдал экзамен на владение немецким языком, культурные центры выдают сертификаты международного образца.
На сегодняшний день в России уже действует три немецких культурных центра имени Гете - в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Столичный филиал находится на Ленинском проспекте. Отметим, что аналогичный Российский дом науки и культуры ранее был построен в Берлине.
Бауманская улицаПримечательно, что Бауманская улица, на которой могут построить культурный центр, являлась районом Новой Немецкой слободы, существовавшей с 1652. Здесь жили иностранцы, причем не только уроженцы Германии, но и все граждане зарубежных стран, кто не знал русский язык ("немые"). Сама же Бауманская улица до 1922 года называлась Немецкой.
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