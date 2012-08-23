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Технологии

23 августа 2012, 12:11

РАН создаст один из самых мощных в России суперкомпьютеров

проекты технологии РАН свежая пресса

ИТАР-ТАСС

В РАН заявили о намерении создать суперкомпьютер, который станет одним из самых мощных в стране.

Разработку ученых можно будет применять в оборонной промышленности, авиации, ядерной технике и биологии, сообщает "Российская газета".

Новая техника позволит осуществлять сложные методы математического моделирования, что невозможно делать на старой аппаратуре.

"С помощью таких суперкомпьютеров рассчитываются процессы обтекания самолетов и подводных лодок, моделируются ядерные взрывы, расшифровываются ДНК, - рассказал завотделом вычислительных комплексов и систем Института прикладной математики имени Келдыша РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Смольянов.

Проект самого мощного в России компьютера был готов еще полтора года назад. Однако идея до сих пор не реализована из-за отсутствия финансирования. Для создания суперкомпьютера необходимо около трех миллиардов рублей.

Добавим, что на сегодня самым мощным компьютером в стране является "Ломоносов", установленный в МГУ. В мировом рейтинге суперкомпьютеров он занимает 22 место.

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