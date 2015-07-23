Спорткомплекс для экспериментальной школы ушу откроют в августе

Фото: m24.ru

Новый комплекс для проведения занятий по ушу на улице Херсонская сдадут в эксплуатацию в конце лета, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Объект представляет собой пристройку к центру образования "Московская экспериментальная школа" (МЭШ). Оба здания соединит закрытый переход на уровне второго этажа.

Площадь четырехэтажного комплекса составляет 11,5 тысячи квадратных метров, более тысячи из которых занимает подземная часть.

В спорткомплексе предусмотрены тренажерный и гимнастический залы, помещение для разминки и четыре зала для общей физической подготовки. В здании также будут расположены несколько тренерских комнат, помещения для сотрудников, склад для инвентаря, медпункт и методический кабинет.

"Сейчас строители завершают прокладку внутренних инженерных сетей и облицовку фасада здания. Заканчиваются отделочные работы в галерее, которая соединяет пристройку со зданием школы. Кроме того, уже на 70% выполнено комплексное обустройство и озеленение территории", – говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что для проведения соревнований спортзал комплекса оборудуют трибунами на 500 зрителей.

Добавим, что Центр спорта и образования "Московская экспериментальная школа" в ЮЗАО объединяет в себе две школы: общеобразовательную с углубленным изучением китайского и английского языков и спортивную школу "МЭШ" с отделением ушу.