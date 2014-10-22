Форма поиска по сайту

22 октября 2014, 19:20

Восемь исторических зданий в ЦАО станут памятниками архитектуры

Фото: ТАСС/Михаил Сипко

Еще восемь зданий в центре Москвы включены в реестр памятников истории и архитектуры, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, с присвоением этого статуса здания будут защищены от каких-либо перестроек и искажений.

Памятниками истории и архитектуры признаны:

  • Ансамбль доходных домов Московского купеческого общества 1912-1915 годов на Солянке;
  • Жилой дом сотрудников Акционерного общества "Журнально-газетного объединения" (Жургаз)" в 1-м Самотечном переулке, дом 17А;
  • Ансамбль доходных домов графа Шереметьева в Романовом переулке;
  • Доходный дом с магазинами Московского купеческого общества на Неглинной улице;
  • Жилой дом 1928 года постройки в Милютинском переулке;
  • Дом Аршиновых в Старомонетном переулке;
  • Городская усадьба XVIII - начала XX веков на Арбате;
  • Жилой дом Щапова на Бауманской улице.

В ЦАО 10 зданий станут памятниками историко-культурного наследия

Всего в Москве насчитывается порядка 4 тысяч зданий, имеющих статус памятников истории и культуры. Три четверти из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а 963 сооружения являются проблемными объектами. Наибольшую тревогу у властей вызывают 220 памятников (5% от общего числа памятников города).

В 2013 году в столице велась реставрация 332 объектов культурного наследия, работы на более чем половине из них - 198 памятниках - уже завершены.

В этом году Мосгорнаследие приняло работы по сохранению 40 объектов культурного наследия, 15 из которых – крупные реставрационные объекты.

проекты стройкомплекс Москвы культурное наследие памятники архитектуры Марат Хуснуллин строительство и реконструкция

