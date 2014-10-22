Восемь исторических зданий в ЦАО станут памятниками архитектуры

Фото: ТАСС/Михаил Сипко

Еще восемь зданий в центре Москвы включены в реестр памятников истории и архитектуры, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, с присвоением этого статуса здания будут защищены от каких-либо перестроек и искажений.

Памятниками истории и архитектуры признаны:

Ансамбль доходных домов Московского купеческого общества 1912-1915 годов на Солянке;

Жилой дом сотрудников Акционерного общества "Журнально-газетного объединения" (Жургаз)" в 1-м Самотечном переулке, дом 17А;

Ансамбль доходных домов графа Шереметьева в Романовом переулке;

Доходный дом с магазинами Московского купеческого общества на Неглинной улице;

Жилой дом 1928 года постройки в Милютинском переулке;

Дом Аршиновых в Старомонетном переулке;

Городская усадьба XVIII - начала XX веков на Арбате;

Жилой дом Щапова на Бауманской улице.

В ЦАО 10 зданий станут памятниками историко-культурного наследия

Всего в Москве насчитывается порядка 4 тысяч зданий, имеющих статус памятников истории и культуры. Три четверти из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а 963 сооружения являются проблемными объектами. Наибольшую тревогу у властей вызывают 220 памятников (5% от общего числа памятников города).

В 2013 году в столице велась реставрация 332 объектов культурного наследия, работы на более чем половине из них - 198 памятниках - уже завершены.

В этом году Мосгорнаследие приняло работы по сохранению 40 объектов культурного наследия, 15 из которых – крупные реставрационные объекты.