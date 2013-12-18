Одобрение архсовета в 2013 году получили около четверти всех проектов

Сергей Кузнецов. Фото: M24.ru

В 2013 году архитектурный совет Москвы одобрил около 20-25 процентов проектов, представленных на его рассмотрение. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов по итогам последнего в этом году заседания архсовета.

"Мне кажется, что мы отладили системное рассмотрение всех важных городских проектов - для города это успех. Эксперты регулярно собираются, поэтому городские важнейшие площадки защищены, город полностью защищен от появления нелепых, уродливых сооружений", - подчеркнул Сергей Кузнецов.

По его словам, перед вынесением проекта на обсуждение совета заказчик должен тщательно готовить материалы и аргументацию. Сергей Кузнецов отметил положительные результаты всех 13 заседаний архсовета, которые прошли в 2013 году.



Он добавил, что в 2014 году возможны изменения в составе членов архитектурного совета. Однако на качестве работы это не скажется.



