На Каховке построят торговый центр с парковкой

Фото: М24

Многофункциональный торговый центр построят на улице Каховка, владение 29 А. Сейчас на территории, отведенной под строительство объекта, находится ТЦ "Принц". Собственник снесет здание и возведет на его месте современный торговый комплекс с подземной парковкой на 527 машино-мест.

"Принц" расположен на участке площадью 0,68 гектаров. Также там размещены самовольно возведенные некапитальные торговые строения. Территорию приведут в порядок и благоустроят.

"По Генплану города Москвы земельный участок расположен на территории жилой застройки № 4 района Черемушки ЮЗАО и входит в зону реорганизации", - отметили в комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Площадь многофункционального торгового центра составит 40 020 квадратных метров.



Добавим, что при составлении градостроительного плана земельного участка учитывался тот факт, что на территории будет находиться один из входов/выходов проектируемой станции "Зюзино" Третьего пересадочного контура.

Размещение торгового центра согласовано с Москомархитектурой и ГУП "Московский метрополитен".