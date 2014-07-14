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Проекты

14 июля 2014, 17:11

На стадионе ЦСКА установят прозрачную крышу

проекты стройкомплекс Москвы стадион ЦСКА

Строительство стадиона ЦСКА. Фото: stroi.mos.ru

На строящемся стадионе ЦСКА установят крышу, которая защитит болельщиков от непогоды и позволит солнечному свету максимально проникать в здание, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Верхняя ограждающая конструкция здания будет выполнена из прозрачного поликарбоната.

"В настоящее время ведется работа по установке несущих колонн, крепятся опоры, а уже на них сверху будут устанавливаться козырьки уникальной крыши", - рассказал главный архитектор проекта строительства Александр Макаров.

В Москве идет строительство стадионов для ФК ЦСКА и "Спартак"

Как сообщалось ранее, на стадионе также разместят около 130 обустроенных VIP-лож с панорамным видом на поле.

Напомним, стадион ЦСКА планируется достроить к лету 2015 года. Изначально предполагалось, что строительные работы здесь завершатся в 2017 году.

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Сроки возведения стадиона удастся сократить благодаря применению новой технологии работ при монтаже конструкций из железобетона. Если раньше их готовили непосредственно на объекте строительства, то сейчас детали заводской сборки поступают прямиком на стройплощадку.

Стадион строится на 3-й Песчаной улице в Северном административном округе Москвы. Его строительство началось в 2007 году.

В настоящее время "красно-синие" проводят свои домашние матчи на "Арене Химки".

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