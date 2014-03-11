На территории бывшего зеркального комбината построят ТПУ и жилые дома

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия утвердила план застройки территории бывшего зеркального комбината на северо-востоке столицы. Там появятся транспортно-пересадочный узел, жилые дома, торговый центр и гостиница, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Территория, на которой построят новые объекты, ограничена проездами Серебрякова, Лазоревым и 1-м Ботаническим, а также Снежной улицей. Площадь территории, отданной под застройку промышленными объектами составляет 15,9 гектара. 9,4 гектара займут жилые дома.

На участке площадью 15,9 гектара построят ТПУ "Ботанический Сад", который позволит москвичам пересесть с метро на поезда Малого кольца МЖД, такси и наземный транспорт. В рамках ТПУ организуют перехватывающую парковку на 675 машино-мест и наземную стоянку на 150 машино-мест.

Кроме того, там появится офисный и торговый центры, а также трехзвездочная гостиница. Общая площадь объектов составит 165,9 тысяч квадратных метров.

На втором участке построят жилые комплексы общей площадью 213 тысяч 780 квадратных метров, два детских сада на 120 мест каждый, физкультурно-оздоровительный центр с 25-метровым бассейном и школу на 550 мест.

В строящемся квартале будут проживать примерно 4700 человек. Также в Ботаническом саду появится 8100 рабочих мест.