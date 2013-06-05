На Кожуховской линии метро построят помещения для техслужб

Фото: ИТАР-ТАСС

На четырех станциях Кожуховской линии метро будут строить помещения для службы сбора доходов, службы движения и службы безопасности.

Решение об этом было принято на заседании Научно-технического совета (НТС) Департамента строительства Москвы. Ранее над станцией "Косино" также планировалось строительство пятиуровневой парковки, но она появится на "Лермонтовском проспекте".

Кроме того, в пределах котлована "Косино" планировалось построить супермаркет площадью 3170 квадратных метров, но вместо него появится комплекс служебных помещений.

Напомним, участок Кожуховской линии метрополитена от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка" планируется построить к концу 2015 года. На нем разместится девять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская улица", "Ферганская улица", "Косино", "Салтыковская улица", "Косино-Ухтомская" и "Некрасовка".