Россия вошла в десятку стран-любителей макарон

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Россия вошла в первую десятку стран по объемам потребления макаронных изделий, ссылается ТАСС на отчет компании Barilla.

Макароны входят в рацион 94 процента россиян. За 2015 год средний россиянин съел 7,8 килограммов итальянской пасты, рассказал президент Международной организации производителей пасты Риккардо Феличетти. По его словам, уровень потребления макарон в России рос в последние годы.

Лидером рейтинга остается Италия, где потребление пасты достигает 24 килограммов на душу населения в год. В топ-10 попали также Тунис, Венесуэла и Греция. Пятое место делят США и Аргентина с 8,8 килограммами на душу населения. Совсем немного им уступают Иран и Чили – 8,5 килограмма.

За последние шесть лет экспорт макаронных изделий в Россию вырос в два раза, отметил президент Barilla Паоло Барилл. При этом он признал, что европейские санкции и российские ответные меры в совокупности со снижением курса рубля негативно сказались на поставках.