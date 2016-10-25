Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября 2016, 18:43

Экономика

Россия вошла в десятку стран-любителей макарон

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Россия вошла в первую десятку стран по объемам потребления макаронных изделий, ссылается ТАСС на отчет компании Barilla.

Макароны входят в рацион 94 процента россиян. За 2015 год средний россиянин съел 7,8 килограммов итальянской пасты, рассказал президент Международной организации производителей пасты Риккардо Феличетти. По его словам, уровень потребления макарон в России рос в последние годы.

Лидером рейтинга остается Италия, где потребление пасты достигает 24 килограммов на душу населения в год. В топ-10 попали также Тунис, Венесуэла и Греция. Пятое место делят США и Аргентина с 8,8 килограммами на душу населения. Совсем немного им уступают Иран и Чили – 8,5 килограмма.

За последние шесть лет экспорт макаронных изделий в Россию вырос в два раза, отметил президент Barilla Паоло Барилл. При этом он признал, что европейские санкции и российские ответные меры в совокупности со снижением курса рубля негативно сказались на поставках.

продукты Россия паста макароны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика