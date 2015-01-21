Массовые сорта хлеба пока не дорожают - эксперт

Роста цен на массовые сорта хлеба пока нет - эксперт

О повышении цен примерно на 10% заявляют лишь так называемые локальные поставщики производителей в регионах. Об этом в эфире канала "Москва 24" сообщил руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимир Русанов.

Он отметил, что о росте стоимости также заявляют поставщики импортного хлеба из Германии, Австрии и Франции. Что касается массовой продукции, которая находится в ассортименте магазинов, на нее сейчас роста нет.

Ряд экспертов считают, что стоимость хлебо-булочных изделий вырастет в феврале на 10-20 процентов.

По словам экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Константина Цыганкова, к подорожанию хлеба неизбежно приведет рост издержек: растут цены на муку, соль и сахар, а также на энергию и услуги ЖКХ.

Он отметил, что еще в декабре издержки у некоторых производителей выросли на 15-30 процентов.

"Предприятия как могли сдерживали цены на хлеб, но сегодня они вошли в ситуацию экономической нестабильности, и либо производители будут на грани банкротства, либо они они все-таки поднимут цены", - говорит член правления Российского союза предприятий хлебопекарной промышленности Алексей Лялин.

При этом некоторые специалисты отрасли считают, что стоимость хлеба вырастет не более чем на пять процентов.

О росте цен на хлеб в конце прошлого года предупреждали ритейлеры и крупные торговые сети. Тогда Федеральная антимонопольная служба сразу же начала проверку. Ведомство провело анализ ценообразования на хлеб и на муку.

В ФАС уверяли, что рост цен на хлеб не превысит инфляции.

"Рынок хлеба очень конкурентен, на нем работают тысячи производителей, такое же количество продавцов. Поэтому нельзя говорить о том, что там есть злобный монополист, который повышает цены на хлеб по всей стране. Но есть некие объективные процессы, которые подталкивают рост цен на хлеб. Это рост цен на зерно в рублевом выражении. Они привязаны к мировому рынку и совершенно ясно, что поставщики зерна, а за ними и поставщики муки, привязывают цены на свою продукцию с учетом курса доллара, а в рублевом выражении цены на хлеб могут вырасти", - рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Стоит отметить, что, по данным Минсельхоза, 2014 год в России стал рекордным по сбору зерна за последние 25 лет.

Как ранее сообщало M24.ru, Генпрокуратура начала проверки цен в продовольственных магазинах Москвы.



Эксперты и горожане дали прогноз увеличения цен на хлеб

В частности, проверки проходят в X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), сетях магазинов "Азбука Вкуса" и "Дикси".

Отметим, что для приема жалоб на сайте Федеральной антимонопольной службы создана специальная форма. Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

Если есть вопросы по заполнению формы, можно позвонить в Общественную приемную: 8 (499) 755-23-23/ 8 (499) 755-23-25.

Информацию о подорожании продуктов можно также передать в Общественную палату России. Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8 (800) 700-8-800. Обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков и накладных можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Кроме того, можно пожаловаться на ценники в условных единицах: горячая линия Роспотребнадзора – 8 (800) 100-0004, но предварительно нужно сфотографировать нарушение.

Обращения от граждан принимает также столичный департамент торговли и услуг: по работе ярмарок выходного дня – по телефонам 8 (495) 624-82-31/8 (495) 624-03-35; по вопросам законности продажи алкоголя - 8 (495) 620-28-94.

Кстати, жаловаться можно не только по телефону: для этого есть портал "Наш город". Там появилась вкладка "Карта проблемных магазинов", куда попадают точки из перечня столичного управления Роспотребнадзора, на которые жаловались москвичи. Как правило, отмечаются магазины с нарушениями санитарных требований или места, где продаются просроченные товары.