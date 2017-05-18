Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 15:19

Экономика

Какие продуктовые бренды Москва может продвигать за границей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Минсельхоз объявил конкурс на создание концепции для поддержки и продвижения российских продуктов на мировом рынке. Речь идет о продуктах, в названии которых указано наименование их происхождения. Какие продуктовые бренды сможет предложить столица, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он перечислил несколько известных кондитерских изделий. "Из московских брендов можно представить, например, торт "Москва", тем более мы уже поставляем его в несколько стран мира, в том числе Израиль. Коллеги научились сохранять его в течение двух недель, так что проблем с транспортировкой нет", – отметил Немерюк.

Глава департамента указал на широкую географию поставок шоколадок "Аленка" и "Вдохновение". По его словам, эти московские бренды давно известны за пределами города и в других странах.

Минсельхоз займется концепцией по продвижению российских брендов

"То же самое касается нашего мороженого, которое с удовольствием потребляют американцы – каждую неделю в Америку уходит несколько контейнеров. Столичная икра долгое время держала определенное лидерство, которое пока перебили Китай и Иран, но его надо наверстывать. У нас есть камчатские крабы, если говорить о русской рыбе. Если на продуктах будет стоять логотип "Сделано в России", будь то вологодское масло, белевская пастила или торт "Москва", это действительно будет вызывать доверие у покупателя", - заключил Немерюк

Концепцию должны представить к 28 июня, сообщает РБК. Благодаря ей Минсельхоз собирается повысить добавленную стоимость поставляемой за границу продукции и увеличить объем продаж. По данным Российского экспортного центра, крупнейшими странами-потребителями российского продовольствия в 2016 году стали Китай (10,1 процента от объема экспорта), Турция (9,2 процента), Египет (7,9 процента), Республика Корея (7,8 процента) и Казахстан (7,1 процента).
продукты экономика и предпринимательство

Главное

