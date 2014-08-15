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Экономика

15 августа 2014, 16:22

В Подмосковье будут отслеживать рост цен на продукты

продукты цены магазины рост цен

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье создали штаб по реагированию на рост цен на продукты. Проект постановления опубликован на сайте министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Мониторинг цен будут проводиться в 15 торговых сетях. В перечне 40 продуктов: мясо, рыба, хлебные и молочные изделия. Цены будут проверять каждый день. Результаты проверок будут направляться в Минпотреб Московской области.

Заседания штаба будут проводиться не реже одного раз в месяц. В каждом муниципальном районе выберут ответственного за мониторинг цен.

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Напомним, что Федеральная антимонопольная служба открыла горячую линию, на которую граждане смогут сообщать о повышении цен на продукты. Антимонопольщики также будет следить за ценами крупных компаний и принимать меры, если будут выявлено повышение. Помимо этого власти будут отслеживать жалобы на рост цен в соцсетях и СМИ.

Напомним, 7 августа Россия объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине. В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты.

Из списка запрещенных товаров исключат продукты для диабетиков, биологические активные добавки, безлактозное молоко, товары для диабетиков, аллергиков, ряд пищевых добавок и т.д.

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