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Москва 24

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Продукты

07 августа 2014, 19:10

Дефицита продуктов из-за введенных санкций не будет - Минсельхоз

продукты рынки санкции запреты

Как изменится ассортимент товаров на рынках Москвы из-за санкций

Перечень продукции, поставки которой в Россию запрещены, еще может измениться, но не в сторону расширения, заявил глава Минсельхоза Николай Федоров.

"Нет опасения в целом по сельскохозяйственным рынкам, потому что здесь, в основном, превалируют продукты российские: с Юга, из Подмосковья, Волгоградской и Рязанской областей. Импортной продукции, а тем более той, которая попадает под санкции, у нас очень мало", - сообщил телеканалу "Москва 24" директор Даниловского рынка Максим Попов.

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Дефицита продуктов в России не будет, просто сменятся поставщики. Почти всю продукцию можно так или иначе заменить на аналогичную из других регионов. Так, Россия полностью себя обеспечивает курицей, что касается свинины, то страна сможет выйти на полное импортное замещение.

Кроме того груши, 80% из которых сейчас привозят из Бельгии, могут заменить на азербайджанские.

7 августа по поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России.

Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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