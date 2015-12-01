Россельхознадзор займется уничтожением контрабандных продуктов из Турции

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С начала следующего года Россельхознадзор сможет уничтожать контрабандную сельхозпродукцию из Турции, если она будет выявлена на территории России. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

"Если мы эту продукцию выявляем как нелегально ввезенную на территорию России, на сегодняшний день у нас есть все полномочия уничтожать эту продукцию. Есть постановление правительства, согласно которому мы можем уничтожать продукцию неизвестного происхождения", – сказала Мелано.

Она отметила, что основная доля импорта продуктов из Турции досматривается специалистами Россельхознадзора в портах по прибытии. "Другой вопрос, если она нелегально, контрабандой завезена, и мы ее выявили где-то на территории России, то, естественно, мы имеем право ее уничтожить. Но, конечно, надо по ситуации смотреть", – отметила пресс-секретарь.

Мелано уточнила, что подобная мера начнет действовать с 1 января. По ее словам, Россельхознадзор ожидает всплеска нелегальных поставок из Турции, которые могут осуществляться с помощью реэкспортных схем через территорию Белоруссии.

Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что с 7 декабря будет введен специальный фитосанитарный режим в отношении растительной продукции, которая ввозится через территорию Белоруссии.

Напомним, 1 декабря правительство опубликовало список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В данный список попали части тушек и субпродукты кур и индеек, свежие и охлажденные томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и капуста-брокколи, огурцы и корнишоны, свежие и сушеные апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, земляника и клубника, а также соль и гвоздики.

Кроме того, Минтруду, Минэкономразвития и Федеральной миграционной службе до 10 декабря поручили подготовить список российских заказчиков, для которых не будет введен запрет на привлечение новой турецкой рабочей силы с 2016 года.