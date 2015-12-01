Что продают под видом творога в столичных магазинах

Фото: ТАСС/Вадим Рымаков

На прилавках столичных магазинов в упаковках с надписью "творог" продают творожный продукт. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Рецепт настоящего продукта очень прост: молоко и закваска. Однако в магазинах кисломолочное лакомство, сделанное только из этих компонентов, найти довольно сложно.

Как правило, рядом с творогом на прилавках лежит творожок, который содержит заменитель молочного жира. Также на полках можно встретить творог с этикеткой "фермерский", в состав которого входит сухое молоко. При этом он стоит ненамного дешевле натурального творога.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин отметил, что при выборе творога не лишним будет спросить у продавца сертификаты и накладные. "Верим на слово. Но на всякий случай спрашиваем сертификаты и накладные. Продавец обязан иметь при себе эти документы", – сказал он. Если таких документов у продавца нет, лучше этот творог не покупать.

По словам Егармина, нередко продавцы закупают творожный продукт в цехах, привозят его на рынок и выдают за натуральный.

Москвичи жалуются на некачественный творог

Надпись "обезжиренный" тоже должна настораживать. По словам эксперта независимой некоммерческой организации "Росконтроль" Андрея Мосова, содержание жира там часто оказывается выше, чем заявлено. Производителю не удается эффективно удалить жир из продукта.

Также нужно обращать внимание на упаковку и срок годности. В бумажной обертке творог может храниться максимум семь суток. Если же срок годности больше, скорее всего в составе есть консерванты и крахмал.

Напомним, в России могут создать фонд сухого молока, который позволит стабилизировать летние и зимние закупочные цены на сырье. С таким предложением в правительство планируют обратиться участники молочного рынка.

Ранее Минсельхоз разработал технический регламент, который обяжет производителей и ритейлеров разделять молочную и молокосодержащую продукции. Из наименований молокосодержащих продуктов будут исключены названия молочных продуктов, к примеру, сливки или творог. Также эти виды продуктов будут разнесены по разным полкам в магазинах. Такие нововведения позволят избежать путаницы, чтобы покупатель мог иметь представление о том, что он покупает.