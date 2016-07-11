Российская комедия "Тэли и Толи" стала победителем кинофестиваля VOICES

Фото: ruskino.ru

Фильм Александра Амирова "Тэли и Толи" получил наибольшее число голосов зрителей международного фестиваля современного кино VOICES, сообщает пресс-служба правительства Вологды.

Особенностью фестиваля в этом году стало то, что на нем не было профессионального жюри.

"Самой достойной вологодская публика сочла российско-грузинскую картину "Тэли и Толи". Объявить победителя выпала честь зрителю из зала Сергею Сочневу, чей билет в маленькой лотерее выбрала ведущая церемонии закрытия фестиваля артистка Ульяна Васькович, и известной российской актрисе Марии Шелаевой", – говорится в сообщении.

В этом году в конкурсе соперничали шесть картин: армянская драма "Теваник", исландский фильм "Воробьи", чешская лента "Новая Эва", драма из Франции "Анна", немецкая картина "Убежище" и российско-грузинская комедия "Тэли и Толи".

Лучшую картину кинофорума зрители выбирали, голосуя за понравившуюся ленту сразу после конкурсного показа. Седьмой фестиваль молодого европейского кино VOICES прошел с 7 по 9 июля в Вологде. На фестивале было представлено около 30 фильмов.