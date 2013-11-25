Десять госпредприятий в Москве передадут в собственность до конца года

"Интервью": Владимир Ефимов подвел итоги приватизации предприятий

План приватизации на 2013 год в столице идет в соответствии с графиком, на сегодняшний день реализовано 14 пакетов акций, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента городского имущества Москвы Владимир Ефимов.

"Мы рассчитываем до конца года реализовать еще порядка 10 предприятий, в зависимости от того как сложится конъюнктура на рынке", - рассказал он.

По словам Ефимова, в целом приватизация городских предприятий идет удовлетворительно.

"Безусловно, мы хотели бы, чтобы была большая активность со стороны бизнеса в отношении покупки и наших активов, таких как кинотеатры и рынки", - сказал Ефимов.

Пока в ведомство поступает достаточно большое количество вопросов о приватизации объектов, представители бизнеса проявляют к ним большой интерес. Однако с первого раза удается продать не все объекты, отметил Ефимов.