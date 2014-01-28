Президент Украины принял отставку премьера и правительства

Президент Украины Виктор Янукович. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Украины Виктор Янукович во вторник принял отставку премьер-министра Николая Азарова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте главы государства.

Глава правительства и лидер правящей "Партии регионов" попросил об отставке в этот же день, мотивируя свое решение желанием добиться мирного разрешения политического кризиса в стране.

Премьером Украины 66-летний Азаров был назначен 11 марта 2010 года. Ранее он занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Украины (в 2002-2005 и 2006-2007 годах).

Согласно конституции Украины, отставка премьера автоматически означает отставку всего правительства. Старый состав кабинета министров продолжает работать до формирования нового состава правительства.

Отставка Азарова и возглавляемого им правительства была одним из основных требований противников действующей власти. С конца ноября 2013 года - после решения официального Киева отложить подписание соглашения о евроинтеграции - они проводят массовые митинги в столице и ряде крупных городов.