В столичных аэропортах расширили список VIP-персон

Фото: m24.ru

В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи значительно расширили список людей, имеющих право пользоваться услугами специальных зон в аэропортах. Документ публикует "Российская газета".

В него вошли: президент СССР Михаил Горбачев, главы России, прекратившие исполнение своих полномочий, бывшие председатели правительства страны, экс-премьеры правительств иностранных государств, топ-менеджеры госкорпораций, а также президентский бизнес-омбудсмен и его региональные представители.

Кроме того, пользоваться залом официальных делегаций теперь смогут родственники Уполномоченного по правам человека и президента Торгово-промышленной палаты России.

Проходить паспортный и таможенный контроль через спецзоны также смогут сопровождающие Патриарха, члены Высшего церковного совета, главы митрополий, руководители и заместители руководителей синодальных учреждений Русской православной церкви.

Кроме того, помощники депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда теперь смогут обсуживаться в залах официальных делегаций. Раньше такое право у них было только в дни служебных командировок их руководителей.