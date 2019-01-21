Москва 24 покажет, как проходят земельно-имущественные электронные торги

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

22 января в рамках проекта "Биржа торгов" пройдет обучающий семинар "Школа инвесторов: как купить или арендовать городскую недвижимость на торгах".

Речь пойдет о земельно-имущественных торгах, которые проводятся на Единой торговой площадке правительства Москвы. Собравшиеся узнают о многообразии объектов недвижимости, порядке и условиях участия в электронных торгах; поддержке малого бизнеса. В семинаре примут участие представители профильных органов исполнительной власти города Москвы и электронных торговых площадок.

Прямую трансляцию можно увидеть 22 января в 15:30 на этой странице.