Москва 24 покажет, кто и как проводит исследования климата

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

21 марта в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России. Оба праздника отмечаются 23 марта.

Речь пойдет о прогнозах на вегетационный период, новых технологиях для изучения погоды и последних исследованиях климата и окружающей среды.

Перед собравшимися выступят:



научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд;

руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

Смотрите трансляцию 21 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.