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Москва 24

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Культура

14 мая, 13:18

Москва 24 покажет, как изменится Государственный исторический музей к 2022 году

пресс-конференция культура

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

17 мая в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная развитию Государственного исторического музея.

О том, как преобразится экспозиция музея и изменится его культурная жизнь расскажут:

  • директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин;
  • специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой;
  • директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов;
  • разработчик фирменного стиля Государственного исторического музея Александр Чекмарев;
  • члены организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Государственного исторического музея.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ "О праздновании 150-летия основания Государственного исторического музея". Торжества пройдут в 2022 году. В текущем году принят план юбилейных мероприятий, обозначены основные направления развития музейного комплекса. Для музея разработан новый фирменный стиль, который впервые будет представлен на пресс-конференции. В ходе мероприятия речь пойдет о подготовке к юбилею, о ближайших планах, а также об участии во Всероссийской акции "Ночь в музее", которая пройдет 18–19 мая.

Смотрите трансляцию 17 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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