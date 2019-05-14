Москва 24 покажет, как изменится Государственный исторический музей к 2022 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

17 мая в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная развитию Государственного исторического музея.

О том, как преобразится экспозиция музея и изменится его культурная жизнь расскажут:



директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин;

специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой;

директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов;

разработчик фирменного стиля Государственного исторического музея Александр Чекмарев;

члены организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Государственного исторического музея.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ "О праздновании 150-летия основания Государственного исторического музея". Торжества пройдут в 2022 году. В текущем году принят план юбилейных мероприятий, обозначены основные направления развития музейного комплекса. Для музея разработан новый фирменный стиль, который впервые будет представлен на пресс-конференции. В ходе мероприятия речь пойдет о подготовке к юбилею, о ближайших планах, а также об участии во Всероссийской акции "Ночь в музее", которая пройдет 18–19 мая.

Смотрите трансляцию 17 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.