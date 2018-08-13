Москва 24 покажет, каким будет фестиваль фейерверков "Ростех" в этом году

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
14 августа в 11:00 в МИА "Россия сегодня" начнется пресс-конференция, посвященная фестивалю фейерверков "Ростех". Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке Москвы 18–19 августа. В нем примут участие ведущие пиротехники из России, Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии, США.
О подготовке к фестивалю расскажут:
- руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев;
- помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации "Ростех" Юлия Воронова;
- арт-директор фестиваля Андрей Бартенев;
- член Оргкомитета фестиваля Андрей Насоновский;
- генеральный директор ООО "Пиротехнические технологии" Олег Долгов;
- президент Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова.
Смотрите прямую трансляцию 14 августа в 11:00 на этой странице.