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Москва 24

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Культура

13 августа, 13:14

Москва 24 покажет, каким будет фестиваль фейерверков "Ростех" в этом году

пресс-конференция фестивали фейерверки

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

14 августа в 11:00 в МИА "Россия сегодня" начнется пресс-конференция, посвященная фестивалю фейерверков "Ростех". Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке Москвы 18–19 августа. В нем примут участие ведущие пиротехники из России, Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии, США.

О подготовке к фестивалю расскажут:

  • руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев;
  • помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации "Ростех" Юлия Воронова;
  • арт-директор фестиваля Андрей Бартенев;
  • член Оргкомитета фестиваля Андрей Насоновский;
  • генеральный директор ООО "Пиротехнические технологии" Олег Долгов;
  • президент Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова.

Смотрите прямую трансляцию 14 августа в 11:00 на этой странице.

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