Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Новости культурного мира

12 января 2015, 07:13

Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" завоевал премию "Золотой глобус"

премия Золотой глобус режиссер Андрей Звягинцев лучший фильм

Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" получил "Золотой глобус"

Лента российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" признана лучшим фильмом на иностранном языке на 26-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс (штат Калифорния), сообщает телеканал "Москва 24".

Фильм "Левиафан" вошел в пятерку претендентов на премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Его соперники - польский фильм "Ида" Павла Павликовского, представляющая Эстонию картина "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе, израильская драма "Гет: Процесс Вивиан Амсалем" Ронит и Шломи Элькабец и "Форс-мажор" шведа Рубена Эстлунда.

Ссылки по теме

Мировая премьера фильма "Левиафан" состоялась в рамках основной конкурсной программы 67-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена награды "За лучший сценарий". Он написан Андреем Звягинцевым и Олегом Негиным.

Картина также получила приз как "Лучший иностранный фильм" 32-го международного Мюнхенского кинофестиваля.

Кроме того, "Левиафан" номинирован на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств, а также претендует на выдвижение в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" премии Американской академии киноискусств "Оскар".

В российский прокат картина выйдет в начале 2015 года.

Андрей Звягинцев

Кинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве.

В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).

Интервью M24.ru с Андреем Звягинцевым можно прочесть тут.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать