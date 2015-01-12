Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" завоевал премию "Золотой глобус"

Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" получил "Золотой глобус"

Лента российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" признана лучшим фильмом на иностранном языке на 26-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс (штат Калифорния), сообщает телеканал "Москва 24".

Фильм "Левиафан" вошел в пятерку претендентов на премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Его соперники - польский фильм "Ида" Павла Павликовского, представляющая Эстонию картина "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе, израильская драма "Гет: Процесс Вивиан Амсалем" Ронит и Шломи Элькабец и "Форс-мажор" шведа Рубена Эстлунда.

Мировая премьера фильма "Левиафан" состоялась в рамках основной конкурсной программы 67-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена награды "За лучший сценарий". Он написан Андреем Звягинцевым и Олегом Негиным.

Картина также получила приз как "Лучший иностранный фильм" 32-го международного Мюнхенского кинофестиваля.

Кроме того, "Левиафан" номинирован на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств, а также претендует на выдвижение в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" премии Американской академии киноискусств "Оскар".

В российский прокат картина выйдет в начале 2015 года.