Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" завоевал премию "Золотой глобус"

Лента российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" признана лучшим фильмом на иностранном языке на 26-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс (штат Калифорния), сообщает телеканал "Москва 24".
Фильм "Левиафан" вошел в пятерку претендентов на премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Его соперники - польский фильм "Ида" Павла Павликовского, представляющая Эстонию картина "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе, израильская драма "Гет: Процесс Вивиан Амсалем" Ронит и Шломи Элькабец и "Форс-мажор" шведа Рубена Эстлунда.
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Мировая премьера фильма "Левиафан" состоялась в рамках основной конкурсной программы 67-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена награды "За лучший сценарий". Он написан Андреем Звягинцевым и Олегом Негиным.
Картина также получила приз как "Лучший иностранный фильм" 32-го международного Мюнхенского кинофестиваля.
Кроме того, "Левиафан" номинирован на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств, а также претендует на выдвижение в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" премии Американской академии киноискусств "Оскар".
В российский прокат картина выйдет в начале 2015 года.
Андрей ЗвягинцевКинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве.
В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).
Интервью M24.ru с Андреем Звягинцевым можно прочесть тут.