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Культура

29 июля 2014, 17:48

Театр Луны закроет сезон комедией "Жена на бис"

премьеры выставки Театр Луны сезоны

Спектакль "Жена на бис". Фото: lunatheatre.ru

Во вторник, 29 июля, театр Луны закроет 21 сезон комедией "Жена на бис" в постановке Павла Урсула. На летних каникулах труппа отправится на гастроли в Грецию, где покажет премьерный спектакль "Антигона".

По словам художественного руководителя театра Луны Сергея Проханова, уходящий сезон был знаковым для всего коллектива, который отметил 20-летие с момента присвоения театру статуса государственного.

Еще одним событием для "Луны" была премьера "Дали и испанская королева из Казани". Спектакль о гениальном художнике и его спутнице жизни стал визитной карточкой театра. Премьера состоялась в ноябре 2013 года.

"Дали" стал одним из самых популярных спектаклей в репертуаре, благодаря своей интригующей фабуле. Главные роли исполняют народный артист России Евгений Герчаков и Людмила Светлова", - отметили в пресс-службе театра.

В мае на сцене "Луны" представили очередную премьеру – "Флайтер" в постановке Дмитрия Бикбаева. Это сценический рассказ о мальчике, мечтающем изменить мир.

Новый сезон стартует в театре Луны 11 сентября показом спектакля Сергея Проханова "Ночь нежна" по роману Фицджеральда.

Также зрителей ждет премьера – спектакль по пьесе поэта и сценариста Александра Володина "Ящерица".

"Сюжет "Ящерицы" в сценической редакции режиссера-постановщика Елены Олениной перенесет зрителей в мир, где многочисленные катаклизмы принесли гибель человечеству. Сохранилась лишь малая горстка людей из разных враждующих племен, продолжающих воевать и ненавидеть, и даже любовь не в состоянии заставить людей одуматься", - добавили в театре.

Премьера "Ящерицы" запланирована на 18 сентября.

Сюжет: Театры Москвы: репетиции, интервью, премьеры

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