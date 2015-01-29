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Культура

29 января 2015, 14:20

На экраны выходит драма "Охотник на лис" со Стивом Каррелом

премьеры Оскар драмы кино Ченнинг Татум Марк Руффало Стив Каррел

"Афиша": В прокат вышел фильм "Охотник на лис"

На российские экраны выходит драма "Охотник на лис" американского режиссера Беннетта Миллера ("Человек, который изменил все").

Сюжет картины рассказывает о мультимиллионере и владельце спортивной команды по имени Джон Дюпон (Стив Каррел), который приглашает к себе чемпиона по вольной борьбе Марка Шульца (Ченнинг Татум) для подготовки к Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Марк начинает усиленно тренироваться, надеясь достойно выступить на соревнованиях и выйти из тени родного брата Дейва (Марк Руффало), тоже борца. Однако Джон Дюпон решает сыграть со спортсменами в кошки-мышки. Картина основана на реальных событиях.

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2014 года на Каннском кинофестивале, где получила приз за лучшую режиссуру. Кроме того, картину номинирована на "Оскар" в пяти категориях - лучшая мужская роль, лучший режиссер и другие.

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