Мюзикл про Оливера Твиста представят в Детском музыкальном театре Натальи Сац

"Афиша": в театре Натальи Сац покажут мюзикл про Оливера Твиста

В ноябре Детский музыкальный театр имени Натальи Сац отметит 50-летие. К празднованию приурочили показ мюзикла "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста" по роману Диккенса, сообщает телеканал "Москва 24".

По сюжету, сирота Оливер Твист из приюта попадает в шайку юных карманников, затем в дом радушного джентльмена и снова – в мир преступности.

Все детские партии в этом спектакле исполняют юные артисты – воспитанники детской оперной студии театра Сац и ребята, прошедшие кастинг. Многие ключевые роли, включая Оливера, играют девочки. Но об этом не догадываются даже зрители, сидящие в первых рядах партера.

"Музыка для этого спектакля написана знаменитым российским композитором Александром Чайковским специально по заказу театра. Либретто и стихи Льва Яковлева", - отметили в театре Сац.

Ближайшие показы состоятся 31 октября, а также 1 и 2 октября. Билеты от 1000 до 3000 рублей.