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Культура

25 декабря 2014, 17:52

Трансляция: спектакль "Адам, Ева и..." в Московском мюзик-холле

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Фото: vk.com/dorogie_imena

В воскресенье, 28 декабря, в Московском мюзик-холле пройдет премьерный показ постановки "Адам, Ева и...". Библейская история раскроется по-новому в музыкально-хореографическом действе. Организаторы говорят, что посетители предпремьерных показов в процессе просмотра неоднократно ощущали прилив нежности к своим спутникам жизни - именно то, что нужно за пару дней до Нового года. Спектакль покажут под эгидой мультиформатного объединения творческих проектов "Дорогие имена".

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.00.

  • Когда: 28 декабря
  • Кто: режиссер - Николай Василенко
  • Что: библейская история, рассказанная по-новому
  • Кому смотреть: ищущим любви и ее нашедшим
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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