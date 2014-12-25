Трансляция: спектакль "Адам, Ева и..." в Московском мюзик-холле

Фото: vk.com/dorogie_imena

В воскресенье, 28 декабря, в Московском мюзик-холле пройдет премьерный показ постановки "Адам, Ева и...". Библейская история раскроется по-новому в музыкально-хореографическом действе. Организаторы говорят, что посетители предпремьерных показов в процессе просмотра неоднократно ощущали прилив нежности к своим спутникам жизни - именно то, что нужно за пару дней до Нового года. Спектакль покажут под эгидой мультиформатного объединения творческих проектов "Дорогие имена".

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.00.