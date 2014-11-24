Спектакль о Средневековье поставят в Центре Мейерхольда

Фото: Центр Мейерхольда

Премьера спектакля "Сфорца", поставленного по пьесе драматурга Саши Денисовой, состоится в Центре имени Мейерхольда 20 декабря. Режиссер Алексей Жеребцов представит зрителям историю о диковинах Средневековья: магическом кристалле, картах Таро и камере обскура.

Действие происходит в Милане XV века. Вот уже 17 лет семья герцога Висконти живет в заточении в своем замке, который то и дело осаждает народ, республиканцы, могущественные венецианцы и наемник Сфорца.

"Все меняется, когда под стенами замка встает со своей армией Сфорца - великий кондотьер, известный в Италии XV века своими подвигами. Конечно, возникает конфликт феодальных ценностей герцога и убеждений Сфорцы", - отметили в Центре Мейерхольда.

В ролях Михаил Ефимов, Илья Замчалов, Арина Маракулина, Татьяна Паршина, Инна Рудь, Андрей Смирнов, Инна Сухорецкая и другие.

Один из главных вопросов, который затрагивается в спектакле, - как средневековому человеку удалось "отрастить себе крылья человека Возрождения"?

Особого внимания заслуживают декорации спектакля. Зритель увидит Миланский Кремль в железе. В качестве саундтрека к "Сфорцу" выбраны композиции Виктора Цоя и Бориса Гребенщикова.

Спектакль также покажут 21 декабря.