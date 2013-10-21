Стефано де Лука: "Свой спектакль я создал для Муравьевой и Соломина"

Стефано де Лука. Фото: maly.ru

Очередной премьерой нового сезона на сцене Малого театра станет комедия Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано", главные роли в которой сыграли Ирина Муравьева и Юрий Соломин. Неаполитанские страсти на сцене бушуют под руководством режиссера Стефано де Лука. Это его вторая работа в Малом. Прежде итальянец представил публике "Влюбленных" Гольдони.

В интервью корреспонденту M24.ru Стефано де Лука рассказал, как преодолевал языковой барьер, работая над "Филуменой", и почему итальянцам так близок Чехов.

- Вы как-то упомянули, что относите Эдуардо де Филиппо к любимым авторам. Чем он вам так близок?

- Это естественно, потому что я неаполитанец, а Неаполь очень театральный город. У Эдуардо де Филиппо, кстати, есть стихотворение, в котором он называет этот город древним театром, где каждый играет свою роль. Мне близка театральность де Филиппо. А поставить этот спектакль я предложил потому, что решил – Ирина Вадимовна и Юрий Мефодьевич идеально подходят на главные роли. Хотелось создать спектакль именно для них. Такой, который бы рассказывал историю не только Филумены и Доменико, но и историю двух актеров, которые в конце оказываются на огромной пустой сцене. Они устали, так как играли всю жизнь и наконец-то могут отдаться во власть танца. В нем исчезает все: истории, декорации. Остается лишь голубой фон, похожий на море в Неаполе.

- Почему выбор пал на Ирину Муравьеву и Юрия Соломина?

- Во-первых, потому что на эти роли нужны были два великих актера. Мне понравилась идея задействовать артистов, у которых есть совместная театральная жизнь (около 20 лет Ирина Муравьева и Юрий Соломин работают на одной сценической площадке – прим. ред.).

- Как давно вы прочитали пьесу де Филиппо? Идея поставить спектакль родилась сразу после знакомства с произведением?

- Прочитал давно, а желание поставить пришло со временем. Я думаю, что спектакли рождаются в правильных обстоятельствах, когда ты созреваешь, находишь нужных людей. «Филумена Мартурано» достаточно известное произведение в Италии. Даже в школе часто изучают отдельные его куски. Фраза «дети есть дети» стала там почти поговоркой.

- Как вам работалось с русскими артистами? Удается ли им в полной мере передать накал итальянских страстей?

- Главная сложность – языковой барьер. Я что-то понимаю по-русски. Но я не русский. Артистам же было иногда сложно передать неаполитанский характер. И я для них играл, подсказывал. Например, объяснял, что такое неаполитанские трущобы, и какой он, богатый неаполитанский юноша, обожающий женщин.

- Как выбирали музыку для спектакля?

- Это очень важный для меня процесс. В спектакле звучат традиционные неаполитанские мелодии. Но я решил не включать слишком известные. Например, O sole mio.

- Расскажите немного о сценическом решении пространства. На сцене ведь царит минимализм.

- Мы решили создать декорации простенькой комнаты, которая в конце исчезает, как будто все происходящее было лишь сном. Оформляя пространство, мы не использовали много народных элементов, только самое необходимое: стол, стулья, люстра, олицетворяющая аристократичность.

- И долго вы работали над постановкой?

- Да, потому что прерывались на лето. Подготовились в апреле, а к репетициям приступили три недели назад. И этот перерыв был необходим для размышлений.

- Стефано, в каких странах вы еще ставите спектакли?

- За день до отъезда в Россию у меня состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло". Я много работаю в Венгрии, Румынии, Германии, Франции. Нравится иметь дело с неизвестными языками, это стимулирует.

- А с чего началась ваша творческая деятельность в России?

- Это очень интересная история. Я много лет занимаюсь спектаклем "Арлекин". Который поставил мой учитель Джорджио Стрелер. Этот спектакль путешествует по миру. И однажды он оказался в России. Меня попросили провести мастер-классы в Щепкинском училище, и Юрию Мефодьевичу понравилась наша со студентами работа. Он попросил поставить спектакль с молодыми артистами, так появились "Влюбленные".

- Юрий Соломин в одном из интервью сказал, что итальянцам близок Чехов. Вы согласны?

- Да. Кажется сумасшествием ставить на одну линию Чехова и Филиппо, но как-то после генеральной репетиции мы говорили с Юрием Мефодьевичем о том, что смесь комедии и драмы де Филиппо действительно похожа на то, что у мы видим у Чехова.

Я обожаю Антона Павловича. Ставил его "Трех сестер" в Германии. Никогда не работал с произведениями Островского, но очень бы хотелось. Мне интересна русская культура: Булгаков. Достоевский, много читаю о Станиславском. Это огромный резервуар красоты и глубины.

Алла Панасенко