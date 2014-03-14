Спектакль-кабаре по повести Шендеровича покажет "Другой театр"

Фото: m24.ru

15 и 16 марта "Другой театр" покажет на сцене ДК имени Зуева премьеру спектакля "Апокалипсис для флейты", поставленный по повести Виктора Шендеровича "Соло на флейте; конец света в диалогах и документах". В главных ролях - Сергей Белоговцев и Леонид Тимцуник.

Сами создатели утверждают, что это спектакль-кабаре - несмотря на то, что танцев и и песен здесь, в общем-то, нет. Зато присутствует атмосфера тонкой сатиры, легкости и интеллектуальности.

У "Апокалипсиса для флейты" много раз менялись актеры и несколько раз - режиссер. В конце концов этот пост занял окончательно утвержденный исполнитель главной роли Сергей Белоголовцев. Он играет своеобразного князя Мышкина наших дней, обладающего тонкой и ранимой душой. Вторым постановщиком стал другой актер, задействованный в спектакле, - Леонид Тимцуник, который помог Белоголовцеву со стилистическим решением спектакля.

Начало спектакля - в 19.00. Стоимость билетов - от 1000 рублей.