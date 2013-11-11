Малый театр представит премьеру спектакля "Последний идол"

Фото: Николай Антипов

Третью премьеру нового сезона на сцене Малого театра представят 16 ноября. Свой спектакль "Последний идол" режиссер Владимир Драгунов создал на основе пьесы современного отечественного писателя, драматурга, историка Александра Звягинцева.

В центре сценического повествования – сыновья бывшего партийного деятеля, за ошибки которого отпрыски, живущие во времена распада советской эпохи, не желают нести ответственность.

"Авторы спектакля предлагают зрителю задуматься над тем, можно ли, отрекшись от своих корней, сохранить человеческое достоинство, или главное – выжить любой ценой?" - отмечают в театре.

В спектакле задействованы Владимир Сафронов, Алена Охлупина, Татьяна Лебедева, Инна Иванова, Варвара Андреева.

Премьера состоится на сцене на Большой Ордынке. Начало – в 18.00.