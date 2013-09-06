Интернациональный спектакль в "Практике": от Варшавы до Минска

Фото: пресс-служба театра "Практика"

Солнечный дворик спального района где-то на окраине Минска. Обшарпанные стены панельных многоэтажек, ржавые решетки на окнах первых этажей, погнувшиеся турники на спортивной площадке, где резвится детвора. И, конечно же, неизменный символ "дворовой интеллигенции" - молодые люди без целей и средств. "Гопота", как величают их в народе. В любое время суток им некуда спешить. Можно пить бутылочное пиво, курить траву, общаться "по понятиям". Провинцию во всей ее красе представил режиссер Войтек Урбаньски, поставивший в театре "Практика" спектакль "Красная птица".

Изюминка этой работы в ее интернациональности. Урбаньски – живет и трудится в Варшаве. Автор пьесы о потерянном поколении, бесцельно блуждающем по минским вокзалам, улочкам и скверам, - белорус Павел Рассолько. Связующим звеном в этом творческом дуэте стал художественный руководитель "Практики" Иван Вырыпаев. Именно он пригласил Войтека на площадку своего театра, предложив поставить пьесу белорусского драматурга.

Еще одна особенность "Красной птицы" - элемент автобиографичности. По сути Рассолько описал события, которые происходили с ним в период с 2005 по 2008 год. В центре сюжета молодой "космический" музыкант Паша – парень в красной клетчатой рубашке, заправленной в видавшие виды джинсы. О таких говорят "не от мира сего". Как ни крути Павла с творческим псевдонимом "организм", а вот не вписывается он в формат провинциального городка, в котором родился и вырос: не хочет курить "Марьиванну" с товарищами, делает странную музыку на поливоксе, а звук записывает на кассету через усилок.

Фото: пресс-служба театра "Практика"

"Приезжаешь в деревню, там есть, допустим, такой крутой мужик, который… вырезает ложки, например. Думаешь, вот бы такого в Москву, где будет развиваться его талант. Но этот мужик пьет, бьет свою бабу, то есть он такой же, как окружающее его общество. Отличие лишь в стремлении к творчеству – вырезанию ложек. И этот мужик не поедет в Москву. Над ним довлеет среда, в которой он вырос. Паша такой же", - объясняет исполнитель главной роли Павел Михайлов.

"Красная птица" - так называется один из треков музыканта-самоучки. "Это точка, в которой начинаются колебания", - говорит герой в прямом эфире местной радиостанции.

Если мыслить метафорично, то «красная птица» - смутно очерченное, но яркое пятно-образ в жизни каждого из героев, олицетворение новых возможностей вне рамок, обусловленных жизнью в спальном районе. Можно прозябать во дворе, обсуждать девчонок, убегать из ресторана, не заплатив за обед, потому что нечем, "толкать" в ларьке украденную у матери цепочку и рассуждать о смерти раков, покурив травы. А можно следовать за манящей "красной птицей".

"Она клюет в глаза всех, кто ее не видит", - делает открытие "малой" - неопытный мальчишка, от скуки примкнувший к нехорошей компании.

К сожалению, видят не все. При том многие даже не ощущают ущербность собственной незрячей повседневности.

"Непонятно, где провинция заканчивается. И в Москве, и в Петербурге таких людей можно встретить у любого метро, в любом районе. Дело даже не в месте, дело в людях", - добавляет Михайлов.

О провинции духовной, вытесняющей провинцию территориальную, рассуждал герой рассказа Сергея Довлатова. Павел закабален именно внешними условиями. Иной раз он принимает верные решения – "Ребята, не предлагайте мне больше травы". Но мыслить здраво глобально ему пока не по силам – "Не хочу записывать диск. Кому здесь это нужно?"

Документальности спектаклю добавляют снятые в Минске видеокадры. Они постановочны, но от этого не менее реалистичны. Истории, которые представляют артисты на сцене, дополнены историями на экране. Одна за другой сменяются картинки старых вокзалов, квартир с советским интерьером, кафе и ночного города. Трансляция ведется на больших экранах в глубине сцены. Снимать видео Войтек отправился вместе с артистами в процессе подготовки спектакля. Как признался режиссер, ему важно было погрузиться в атмосферу, описанную Рассолько, заглянуть внутрь каждого из героев.

Из декораций – лишь три черные скамьи, на которых размещаются актеры. Ничего лишнего.

Фото: пресс-служба театра "Практика"

Спектакль продолжительностью чуть больше часа напоминает зарисовку. Режиссер-художник стремится передать суть, сделав лишь несколько главных обозначающих форму штрихов. Краски выбирают зрители. Для одних постановка в темных тонах, для других – играет всеми цветами радуги.

"Красная птица" - не имеет фактической финальной точки. Рассказ обрывается в том месте, где, затаив дыхание, напрягаешься в ожидании развязки. Как сложится судьба героев, не знают даже сами артисты. Так и в жизни, каждый ищет свой путь на ощупь. И хорошо, если впереди маячит яркое пятно-путеводитель. А что же с теми, кто от страха зажмурил глаза? Их вы найдете в любой подворотне Москвы и Питера, Минска и Варшавы.

Премьера спектакля запланирована на 5 сентября.

Алла Панасенко