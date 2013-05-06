В Москве впервые поставят оперу Вагнера "Тристан и Изольда"

Фото: ИТАР-ТАСС

В театре "Новая опера" 19 и 25 мая состоится премьера оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда". Эта опера впервые будет поставлена в столице, и четвертый раз - в России.

Над постановкой оперы работает немецкий режиссер Никола Рааб. По словам Рааб, "оперы Вагнера требуют больших усилий, они не даются легко ни постановщику, ни зрителям". В качестве дирижера выступит главный дирижер "Новой оперы" Ян Латам-Кениг.

Оперу "Тристан и Изольда" принято считать одной из самых драматичных работ Вагнера. Во время ее создания композитор был влюблен в жену свое­го друга и покровителя Матильду Везендонк. Она также любила Вагнера, но осталась верна мужу. Поэтому композитор называл оперу "Тристан и Изольда" памятником глубочайшей неразделенной любви.

В основе оперы лежит рыцарский роман XII века. Рыцарь Тристан убивает жениха принцессы Изольды и сватает ее за своего дядю, короля Марка. Волею судьбы молодые люди влюбляются друг в друга. Об этом узнает верный поданный Марка рыцарь Мелот, который тайно влюблен в девушку, и смертельно ранит Тристана. Не выдержав его гибели, умирает и Изольда.

Спектакль украсят декорации, созданные на основе эскизов знаменитого сценографа Альфреда Роллера, созданные им в 1902 году для постановки "Тристана и Изольды" в Венской опере.