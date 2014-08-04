"Левиафан" Звягинцева выйдет в прокат в начале 2015 года

Андрей Звягинцев. Фото: ИТАР-ТАСС
Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" выйдет в широкий прокат в начале 2015 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на одного из продюсеров картины Александра Роднянского.
Перед этим картина появится в ограниченном прокате в Москве. В столице "Левиафан" будут демонстрировать в сентябре в течение недели.
Ранее сообщалось, что в конце июня картине Звягинцева выдали прокатное удостоверение с ограничением по возрасту "18+" из-за наличия нецензурной лексики. Прежде режиссер заявлял, что для проката картина будет переснята или переозвучена в связи со вступившим в силу с 1 июля законом о запрете нецензурных выражений в художественных произведениях.
В основе картины лежит история борьбы мелкого предпринимателя с местной коррумпированной властью. Картина получила приз за лучший сценарий на Каннском международном кинофестивале и была признана лучшим иностранным фильмом на Мюнхенском кинофестивале.
Главные роли в фильме исполнили Алексей Серебряков, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.
Андрей ЗвягинцевКинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве.
В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют".
В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).