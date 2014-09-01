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Москва 24

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01 сентября 2014, 14:12

МТЮЗ представит премьеру детского спектакля "Кошкин дом"

премьеры Генриетта Яновская Кама Гинкас новый сезон театральные постановки МТЮЗ

"Афиша": МТЮЗ откроет новый сезон 19 сентября

Московский театр юного зрителя откроет новый сезон 19 сентября. Зрителям покажут спектакль по произведению Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" - одну из самых успешных постановок прошлого сезона, сообщает телеканал "Москва 24".

Первой премьерой станет спектакль для детей "Кошкин дом" от Генриетты Яновской. Показ 20 сентября.

До нового года в МТЮЗе запланированы еще две премьеры. Кама Гинкас ставит пьесу "Кто боится Вирджинии Вульф" по Эдварду Олби, а молодой режиссер Анна Потапова представит спектакль по произведению Алана Эйкборна "Невидимые друзья".

"Эйкборн один из самых интересных, неожиданных авторов для детей. Это легкий английский абсурдизм. Режиссер предложила никому не известную пьесу. На русском языке она будет ставиться впервые", - рассказала художественный руководитель МТЮЗа Генриетта Яновская.

После нового года в МТЮЗе дадут еще две премьеры. Зрители увидят спектакль "Коллекционер" по произведению Джона Фаулза и постановку от ученицы Кирилла Серебренникова Жени Беркович.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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