В Москве пройдет ряд мероприятий в честь Дня защитника Отечества

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сегодня в Москве пройдет несколько сотен праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества, сообщает телеканал "Москва 24". Во всех районах состоятся памятные акции, бесплатные кинопоказы и выставки, спортивные соревнования и концерты.

На катке ВДНХ пройдет фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии". В нем примут участие олимпийские чемпионы разных лет. Для всех желающих организуют соревнования и конкурсы. В Измайлове состоится фестиваль "Кузнечный талисман". На празднике общими силами планируется создать "свадебный оберег". Посетилели смогут поучаствовать в мастер-классах и приобрести кованые сувениры.

Насыщенная программа подготовлена и в парке Горького, усадьбе Воронцово, в Фили, в парках Лианозовский, Северное Тушино и других. А в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе горожанам покажут трехмерную панораму "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Экспозиция посвящена последним дням Берлинской операции и штурму рейхстага.

В Москве пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Подробную информацию обо всех мероприятиях на сегодня можно посмотреть на сайте столичного Департамента культуры.

Кроме того, вечером в столице состоится праздничный салют, который можно будет увидеть во всех округах Москвы. Причем, одновременно.

Полюбоваться фейерверком можно будет в частности в Парке Победы, на Лужнецкой набережной, в парке культуры и отдыха "Кузьминки", в Митине, парке "Измайлово", в Лианозове, Покровском-Стрешневе, в Обручевском районе, на ВДНХ, в Левобережном районе, Южном Бутове, Ново-Переделкине, Зеленограде и Троицке.

Начало салюта в 21:00. Горожане увидят 30 залпов с интервалом в 20 секунд