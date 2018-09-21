Мослекторий покажет лекцию Павла Астахова об эволюции судебной системы в России

Фото: из личного архива Павла Астахова/

15 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Судебная система России от Гоголя до наших дней". Перед гостями выступит известный адвокат, правовед, писатель, основатель и президент частной коллегии адвокатов Павел Астахов.

"От царской тюрьмы, да от нищенской сумы – не зарекайся!" – гласит старая русская пословица. Каждый может столкнуться с ситуацией, когда придется отстаивать свои права в суде. В таком случае любой человек хотел бы, чтобы его интересы представлял квалифицированный защитник. В следующем году Россия отметит 155-летие с момента создания института присяжных поверенных. С него, можно сказать, начался состязательный процесс в суде, потребовавший привлечения профессиональных адвокатов. Как эволюционировала профессия адвоката за это время? Как изменились функции и возможности защитников права? И легко ли стать по-настоящему успешным адвокатом? Об этом и многом другом вы узнаете на лекции.

Смотрите 15 октября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.