Программу льготной ипотеки могут продлить в 2016 году

Фото: ТАСС/Илья Щербаков

Госпрограмму по субсидированию ипотечной ставки могут продлить в январе-феврале 2016 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

По его словам, вопрос продления программы льготной ипотечной ставки обсуждался с первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

"Было принято решение вернуться к этому вопросу в начале 2016 года, в январе-феврале, когда мы подведем первый итог работы этой программы", – сказал Мень на заседании IX Московского форума лидеров рынка недвижимости.

Напомним, в начале года правительство России снизило процентную ставку по ипотечным кредитам до 12 процентов. Такое решение было принято в связи с понижением ключевой ставки Центробанка РФ с 15 до 14 процентов.

Согласно условиям программы, ипотечные кредиты по льготной ставке можно будет взять только на приобретение жилья на первичном рынке. Размер первоначального взноса должен составлять не менее 20 процентов от стоимости жилья, а размер кредита не превышать 3 миллиона рублей. Это требование связано с необходимостью поддержать рынок жилья экономического класса.

Исключение сделано для крупных субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита в этих регионах составит 8 миллионов рублей.

Льготную ипотеку могут получить молодые семьи, молодые учителя, военнослужащие, матери одиночки и ветераны. В молодой семье возраст хотя бы одного из супругов должен не превышать 35 лет. Некоторые банки предлагают таким семьям кредиты с пониженной процентной ставкой.

Ранее была информация о том, что Минстрой совместно с Минфином разрабатывают механизм предоставления льготной ипотечной ставки на покупку жилья на вторичном рынке. Это бы значительно увеличило количество ипотечных заемщиков на вторичном рынке и объем операций, однако решение пока не принято.